تطوير مركبة فضائية بيلاروسية بالتعاون مع موسكو

طورت شركة "في إن إي إي إيه إم" الروسية المتخصصة في المركبات الفضائية نموذجا لـ"مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية"، لاستشعار الأرض عن بُعد.

وقال المتحدث باسم الشركة: "تم تطوير النموذج، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة)، ويعتبر الفحص جزءًا لا يتجزأ من مشروع التصميم".

وفي وقت سابق، أبلغ بوريس تشيرنوخ، نائب مدير الأبحاث في مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس، أن إطلاق القمر الاصطناعي كان مخططًا له عام 2023.

Advertisements

وسيتم وضع القمر الاصطناعي الذي يزن 1825 كيلوجراماً وعمر الخدمة 7 سنوات في مداره بواسطة صاروخ "سويوز" من محطة فوستوشني الفضائية، وسيكون مجهزاً بمعدات تسمح بالتقاط صور فوتوغرافية لسطح الأرض عالية الدقة بحجم 35 بكسل.

وكانت روسيا وبيلاروس قد وقعتا مذكرة حول إنشاء قمر اصطناعي مشترك للاستشعار عن بعد في يونيو/حزيران 2017، وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 180 مليون دولار.

ووفقاً للاتفاقية، فإن الجانب الروسي هو المسؤول عن منصة خدمة الأقمار الصناعية، والجانب البيلاروسي عن المعدات.