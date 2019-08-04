الصين تحث بريطانيا على دعم هواوي

حثت الخارجية الصينية بريطانيا على اتخاذ قرار مستقل بشأن ضم شركة هواوي إلى شبكة شركات الاتصالات العاملة في دعم تكنولوجيا الجيل الخامس في المملكة المتحدة.

وقالت متحدثة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، ردا على أسئلة بشأن التصريحات التي أدلى بها جيريمي رايت وزير الثقافة والإعلام والاقتصاد الرقمي في بريطانيا بشأن شركة هواوي الشهر الماضي: "نأمل بأن يتبنى الجانب البريطاني توجها موضوعيا وعادلا، وأن يتخذ قراره المستقل الذي يخدم مصالحه".

وأوضحت أن استثمارات هواوي في بريطانيا تجاوزت ملياري جنيه إسترليني مع توظيف أكثر من 10 آلاف شخص، مشيرة إلى أن الشركة الصينية أقامت مركز بحوث مشتركا في بريطانيا وهي نشطة في أداء مسؤوليتها الاجتماعية.

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وأعلنت هواوي، الثلاثاء، زيادة مبيعاتها بنسبة 23,2% في النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الضغوط الأمريكية على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة التي يشتبه بأنها يمكن أن تسهل أعمال تجسس لحساب بكين.

وردا على أسئلة بشأن إدراج الحكومة الصينية بنك "اتش اس بي سي" في "قائمة الكيانات غير الموثوقة" بسبب التحقيقات التي يجريها البنك بشأن أنشطة شركة "هواوي" في إطار تعاون البنك مع الحكومة الأمريكية، قالت المتحدثة: "إن القائمة لا تزال تخضع للإجراءات المقررة ولم تصل إلى صيغتها النهائية".

وأوضحت أن الصين ترحب بالاستثمار الأجنبي في البلاد، وتعتزم مواصلة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الأجنبية الشرعية، مردفة بقولها: "في الوقت نفسه فإن عمل أي شركة في الصين يجب أن يكون قانونيا"، مشيرة إلى أن التعامل مع الانتهاكات سيجري وفقا للقانون.