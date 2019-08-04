"جيجاسيت" الألمانية تطلق هاتفها الجديد GS190

أطلقت شركة "جيجاسيت" Gigaset هاتفها الذكي GS190 الجديد نظير سعر يبلغ 169 يورو (188.09 دولار).

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي GS190 الجديد يمتاز ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق شاحن سريع ومنفذ USB من نوع Type C.

ويمتاز الهاتف الذكي GS190 الجديد بشاشة قياس 6.1 بوصة، ودقة 1560 × 720 بيكسل، وينبض بداخله معالج MediaTek Helio A22 MT6761 مع أربع أنوية Cortex-A53 بسرعة حتى 2 جيجاهرتز، بينما تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل وفلاش LED، كما يمكن استخدام الكاميرا الأمامية لإلغاء القفل باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face-ID.

ويعمل الهاتف الذكي GS190 الجديد بنظام أندرويد، ويتيح إمكانية تثبيت بطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة.