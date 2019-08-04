السعودية تخصص رابطا لطلبات حجاج قطر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج https://qatar1440.haj.gov.sa ، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وياتي إعلان وزارة الحج تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت، مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

Advertisements

وأكد البيان أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.



في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاماً الماضية بلغ (95.853.017) حاجًّا، حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسمًا.

وأوضحت الهيئة أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجًّا.

فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط (23.796.977) حاجًّا.