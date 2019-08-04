دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الواتس اب يتيح للمستخدمين قريباً إستخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر من WABetaInfo مؤخراً، أشير إلى خطط الواتس اب لدعم المستخدمين خلال الفترة القادمة بميزة إستخدام الحساب الواحد على أكثر من جهاز.

يحرص مطوري WhatsApp على إضافة تحديث التطبيق بمميزات جديدة بشكل مستمر، حيث أضيف مؤخراً تحديث جديد للواجهة البرمجية في التطبيق، مع دعم المستخدم بميزة التسجيل بتقنية Face ID أو Touch ID، مع مزيد من الإجراءات للخصوصية.

وفي تفاصيل جديدة حول مميزات تأتي قريباً لتطبيق الواتس اب، أكد تقرير WABetaInfo على أن الواتس اب سيتيح قريباً ميزة تنشيط حساب المستخدم على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

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ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة إستخدم نفس الحساب على أجهزة الأندوريد وأجهزة iOS أيضاً، وذلك دون الحاجة لتثبيت التطبيق والتسجيل من جديد بشكل منفصل وبحساب جديد على المنصات المختلفة، حيث يمكن تشغيل التطبيق والتسجيل بنفس الحساب في منصات وأجهزة مختلفة في نفس الوقت.

من جانب أخر اشار تقرير WABetaInfo أن الواتس يعمل أيضاً على تطوير تطبيق UWP الذي سيتيح إستخدام تطبيق الواتس اب بين أجهزة الحاسب والهواتف الذكية دون الحاجة للإتصال بشبكة الإنترنت، أيضاً من المقرر أن يعمل الواتس اب على دعم المستخدم برمز خاص للتحقق عند إستخدام التطبيق على جهاز أخر.

المصدر

هذا الموضوع الواتس اب يتيح للمستخدمين قريباً إستخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز ظهر على التقنية بلا حدود.