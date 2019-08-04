دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط لدعم هواتف Galaxy A العام المقبل بمعالج Exynos 9630 الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت تسريبات جديدة عبر مصدر مطلع على خطط سامسونج لتؤكد إستعداد سامسونج لإطلاق معالج Exynos 9630 الذي يدعم الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Galaxy A المقرر إطلاقها في 2020.

قدمت شركة سامسونج معالج Exynos 9610 في هاتف Galaxy A50 هذا العام، ومن جديد تخطط العملاق الكوري لإصدار جديد من المعالج ينطلق بعنوان Exynos 9630 على أن يدعم الإصدارت المتوسطة من هواتف سامسونج العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن معالج Exynos 9630 سيأتي بآداء أسرع من الإصدار الحالي، كما يدعم إصدارات العام المقبل من هواتف Galaxy A51 وGalaxy A71.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي رقاقة Exynos 9630 بدقة تصنيع 8 نانومتر المستخدمة حالياً في معالج Exynos 9820 المميز من سامسونج، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج القادمة من رقاقات المعالج التي تدعم الجيل القادم من هواتف سامسونج الذكية.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط لدعم هواتف Galaxy A العام المقبل بمعالج Exynos 9630 الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.