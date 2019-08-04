شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفرج عن 669 سجينا بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن أمر الإفراج عن السجناء يأتى في إطار حرص رئيس دولة الإمارات على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.