صحيفة الخليج الالكترونية وجّهت وزارة الصحة نصيحة إلى الحجاج بضرورة عدم نسيان احتياجاتهم الصحية خلال الاستعداد لرحلة الحج. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “قبل حزم حقيبتك لا تنس احتياجاتك الصحية”. وأرفقت “إنفوجرافيك” يوضّح أبرز الاحتياجات الصحية للحاج؛ من ضمنها فرشاة الأسنان، ومستلزمات الإسعافات الأولية، والأدوية اللازمة لحالته الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” للحجاج: لا تنسوا احتياجاتكم الصحية قبل حزم حقائبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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