مكة.. مواطن يقتل أم زوجته بخمس رصاصات إثر خلاف عائلي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر أن مواطناً بالعقد الرابع من العمر أقدم أمس (السبت)، على قتـل أم زوجته عبر إطلاق خمس رصاصات عليها داخل منزلها بحي ولي العهد في العاصمة المقدسة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن المتهم قـتل أم زوجته البالغة من العمر 60 عاماً؛ إثر خلاف عائلي، قبل أن يُسلّم نفسه للجهات الأمنية.

ولفتت إلى أن شرطة الكعكية في العاصمة المقدسة فتحت تحقيقاً في الواقعة للوقوف على ملابساتها؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.