بومبيو: أمريكا “واثقة للغاية” في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إنه “واثق للغاية” في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والأسيويين.
وطلب وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارته لوزير العدل الأسترالي مارك إسبر في سدني، أن تتدخل أستراليا وتشارك في تأمين الملاحة في مياه الخليج.
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