سر الرغبة في الأطعمة المالحة.. احذر من الجفاف والإدمان

تنتاب بعض الأشخاص رغبة شديدة في تناول الأطعمة المالحة، أو إضافة كثير من الملح على الأطعمة، فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه أن الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة ترجع إلى عدة أسباب؛ حيث إنها تعد علامة تحذيرية لجفاف الجسم، أو إدمان الجسم للملح بسبب الإفراط في تناوله.

وأضافت أن الرغبة قد تكون نتيجة اختلال توازن الإلكتروليت في الجسم، الذي يقوم بتنظيم الوظائف القلبية والعصبية وتوازن السوائل وتسليم الأكسجين وتوازن الأحماض والقواعد وغيرها من الوظائف.

وأوضحت ريزه أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة لدى النساء قد تشير أيضا إلى ما يعرف بالمتلازمة السابقة للحيض “Premenstrual Syndrome”.

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وتشمل المتلازمة السابقة للحيض مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض بما فيها التقلبات المزاجية وألم عند لمس الثديين واشتهاء الطعام والإرهاق والهياج والاكتئاب.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة.

وبشكل عام، تنصح الخبيرة الألمانية بتناول الملح بكمية لا تزيد عن 5 أو 6 جرامات يوميا؛ نظرا لأن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء بالجسم وتدمير بعض بكتيريا الأمعاء المهمة للصحة.