مذكرة إماراتية سعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

دبي: «الخليج»

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، أمس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية. وقام مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.

عقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام علي فيصل باعلوي، والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين؛ من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة؛ وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب. إلى ذلك، استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وفداً من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» في المملكة العربية السعودية، وهدفت الزيارة التي استمرت على مدار يومين، إلى مناقشة آفاق تطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية وبنودها، ومبادرة ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها وبنودها.

خلال الزيارة استعرض فريق الهيئة أهم الإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي وخدمة العملاء، مثل الهوية الرقمية التي تتيح للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة وإدارة الدفاع المدني بدبي، عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، كما استعرض فريق الهيئة بوابة «شارك» التي تتضمن مئات المنشورات الإلكترونية التي أطلقتها الجهات الحكومية للتواصل مع جمهور المتعاملين، بهدف تطوير الخدمات والسياسات بما ينعكس على سعادة المتعاملين، تحقيقاً للأهداف العليا للحكومة، والبرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين، الذي يهدف إلى تحقيق الرضى التام للمتعاملين وتبسيط الإجراءات، وتطوير مستوى أداء موظفي الحكومة الاتحادية والخدمات المقدمة.

بدوره قدم فريق الحكومة الإلكترونية في الهيئة، شرحاً وافياً عن مؤشر المشاركة الإلكترونية والكيفية التي عززت من خلالها دولة الإمارات مركزها على هذا المؤشر.

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وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تشهد العلاقات الإماراتية السعودية تطوراً متسارعاً، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد انعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في البلدين الشقيقين، حيث نشهد تعاوناً متزايداً وتنسيقاً على أعلى المستويات، لاتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين». وأكد المنصوري أن زيارة الوفد السعودي الشقيق، تهدف إلى وضع أرضية مشتركة تساعد الجانبين على تسريع وتيرة تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية.

وأضاف: «تسابق دول العالم اليوم الزمن بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة في التحول الرقمي، هذا التحول الذي سيغير شكل التعاملات ومضمونها، محولاً إياها من الطابع الورقي التقليدي إلى القنوات الرقمية الأكثر سرعة وفاعلية. وتأتي زيارة الوفد السعودي الشقيق بهدف تبادل الآراء والأفكار حول مستقبل التعاملات الحكومية الإلكترونية، والسبل الكفيلة بتفعيلها واعتمادها، للوصول إلى اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق أعلى معدلات من الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمعين الإماراتي والسعودي».

وناقش الجانبان مبادرة وضع وتطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية، حيث تناولت النقاشات مراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية، عن طريق دراسة القوانين النموذجية والتجارب الدولية في مجال التعاملات والتجارة الإلكترونية، والتوقيعات والهويات الرقمية، كما تم بحث المجالات التي يغطيها القانون في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتعاملات الحكومية، والمدفوعات الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والسجلات والعقود الإلكترونية، وطرق التواصل الإلكتروني للسجلات الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والهوية الرقمية المعتمدة، والجهات المسؤولة عن تنظيم التعاملات الإلكترونية، والجهات التشريعية للتجارة والتعاملات الإلكترونية.

وبحث الجانبان مبادرة ضمان تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات عملائها، وتعزيز تفاعل المواطنين والرد عليهم، من خلال تقديم إجابات للأطراف المعنية في الوقت المناسب، وتقديم حلول مُرضية، والتعرف إلى الخطة الوطنية والاستراتيجية لضمان تفاعل الجهات الحكومية مع متعامليها، بما يخدم أهداف الحكومة في تحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

كما تطرق الجانبان إلى المبادرات والمشاريع التي وضعت لتحسين استجابة الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، وكيفية تعامل الجهات الحكومية مع هذه الملاحظات، ومدى رضى المستفيدين عن استجابة الجهات الحكومية، ومواطن الضعف التي تم تحسينها.