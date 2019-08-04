شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: "السودان يطوى صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.
وأضاف قرقاش، على تويتر "يطوى السودان صفحة حكم البشير والإخوان، ويدخل حقبة جديدة فى تاريخه السياسى بالتحول إلى الحكم المدنى، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا فى السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: "السودان يطوى صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.