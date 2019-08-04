شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: "السودان يطوى صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.

Advertisements

وأضاف قرقاش، على تويتر "يطوى السودان صفحة حكم البشير والإخوان، ويدخل حقبة جديدة فى تاريخه السياسى بالتحول إلى الحكم المدنى، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا فى السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".