الان تتابع سجين إيراني يفرّ إلى كندا بعد منحه إذن خروج مؤقت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

فرّ إيراني يقضي حكما بالسجن المؤبد في إيران بتهمة تصميم موقع إباحي، بعد منحه إذن خروج مؤقت ووصل إلى كندا، بحسب ما أعلنت السلطات الإيرانية والكندية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية في بيان أرسل مساء السبت إلى وكالة فرانس برس “يسرّ كندا الإعلان عن انضمام سعيد مالكبور إلى عائلته في كندا”.

ومن دون أن يقدم تفاصيل أخرى “لأسباب تتعلق بالسرية”، قال المتحدث إن كندا سعت “من أجل اطلاق سراح السيد مالكبور” الذي يحمل إقامة دائمة في كندا. وأضاف “يسرّنا أن يكون الآن في كندا”.

وفي إيران، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي للتلفزيون الرسمي “هذا الشخص مُنع من مغادرة البلد وقد غادر على ما يبدو”.

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ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن اسماعيلي قوله “هذا الشخص حكم عليه بالسجن المؤبد وأمضى أكثر من 11 سنة من عقوبته”.

وقال إن مالكبور حصل على إذن للخروج لثلاثة أيام (في 20 تموز/يوليو) وفي نهاية الفترة لم يعد إلى السجن”.ونشرت شقيقته تسجيل فيديو على تويتر يُظهر مالكبور في أحد المطارات.

وكتبت مريم مالكبور مساء الجمعة في تغريدة “الكابوس انتهى أخيرا” وشكرت “جميع الأشخاص الذين قدموا الدعم لنا خلال هذه الفترة” وكندا لـ”قيادتها” القضية.

وقال بايام اكهافان، الأستاذ في جامعة ماكغيل في مونتريال وهو من الداعمين لمالكبور، لشبكة سي.بي.سي التلفزيونية إن عائلته في طهران ومحاميه لم يكونوا على علم بهربه.

وتم توقيف مالكبور في كانون الثاني/ديسمبر 2008 في إيران لدى عودته لزيارة والده المريض. وتم اتهامه بإدارة موقع إباحي على الانترنت.

وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في آب/أغسطس 2013.وبحسب تقارير آنذاك، وجهت له ثلاث اتهامات بينها “تصميم وإدارة مواقع ذات محتوى للبالغين” و”الاساءة إلى قدسية الإسلام”.