الان تتابع ممثلة لبنانية تدعو لحرق الفلسطينيين! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 تسببت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو في جدل كبير، بعلى “تويتر”، عدما دعت لـ”حرق الفلسطينيين في أفران هتلر”. وكتبت قيقانو أن “تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود”.

العجيب أن ما كتبته قينانو وجد ردًا حاسمًا من أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي قال: “تصريحاتك منافية للمبادئ الأخلاقية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة لبنانية تدعو لحرق الفلسطينيين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.