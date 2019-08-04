واقعة نادرة.. كلبة تلد 20 جروا في تكساس

وضعت كلبة ضالة 20 جرواً بمدينة تايلر في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في واقعة نادرة.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع "لابرادور هجين"، وجراءها من أحد شوارع المدينة، الثلاثاء، قبل أن يُجري لها طبيب بيطري عملية ولادة قيصرية عاجلة.

ويعيش حالياً 18 من هذه الجراء التي بلغ عددها 20، وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت "لونا"، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام محليّة إنَّه بمجرد اكتمال فطام الجراء ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.

وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإنَّ أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة حين ولدت كلبة 24 جرواً خلال عام 2004.