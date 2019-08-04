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السعودية تقدم فرصة جديدة لحجاج قطر

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty خصصت وزارة الحج والعمر رابطا جديدا للحجاج القطريين أعلنت وزارة الحج والعمرة ، السبت، إجراءا جديدا من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، وذلك بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم.

وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد  https:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن هذا الإجراء الجديد جاء : "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة".

 وأكدت الوزارة في بيان مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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