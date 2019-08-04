شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: واثقون من بناء تحالف بحرى لحماية الملاحة بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه واثق للغاية من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحرى لحماية الخليج، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن بومبيو قوله - من سيدنى - "أدعو أستراليا للمشاركة فى تأمين الملاحة فى مياه الخليج".

وكان بومبيو قد أكد - فى وقت سابق - أن بلاده بصدد بناء تحالف دولى لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم، وأوضح أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات فى مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيرا إلى أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

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ويقوم وزير الخارجية الأمريكى بزيارة إلى العاصمة الأسترالية (سيدني) لمدة ثلاثة أيام، للقاء رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون والمشاركة مع وزير الدفاع مارك إسبر فى مؤتمر (أوسمين 2019) أو الاجتماعات التشاورية بين الولايات المتحدة وأستراليا على مستوى الوزراء.