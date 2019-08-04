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الجيش الليبى يقصف رتلا عسكريا تابعا لمليشيات طرابلس جنوب مصراتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف الجيش الليبى رتلا عسكريا تابعا لمليشيات حكومة طرابلس بمنطقة بوقرين جنوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش - فى بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلا يضم عددا من الجماعات المسلحة وأفرادا من مجالس "شورى بنغازى ودرنة وأجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش، وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدا بمنطقة بوقرين.

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وتمثل هذه ثانى مرة تقصف فيها قوات الجيش مناطق وأهدافا تابعة لمدينة مصراتة، منذ بدء العملية العسكرية فى العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، إذ نفذت قبل أسبوع ضربات جوية استهدفت فيها الكلية الجوية فى مصراتة.

 

 

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