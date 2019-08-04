شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء سعوديون يعيدون البصر لحاج إيرانى بعد إزالة ورم بالغدة النخامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق جراحى بمدينة الملك عبد الله الطبية فى مكة المكرمة من إعادة البصر إلى حاج إيرانى يبلغ من العمر 58 عاما، بعد اكتشاف وجود ورم فى الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيرانى كاد يفقده بصره، الأمر الذى استدعى تدخل فريق جراحى من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن استقبال حالة الحاج الإيرانى من مستشفى الملك فيصل فى مكة المكرمة وبعد خضوع المريض للفحوصات الطبية تبين أنه يعانى من ورم فى الغدة النخامية من النوع النازف والذى تسبب فى تأثر مدى المجال البصرى فى كلتا العينين، بالإضافة إلى وجود ضعف فى عضلات العين اليسرى مما أدى إلى استنفار جميع التخصصات ذات العلاقة لعمل أشعة رنين وأشعة طبقية وقسم الغدد الصماء لتأكد من وضع الهرمونات، وإرسال عينات إلى قسم المختبر للتأكد من نوعية الورم بشكل دقيق وقسم العيون الذى أكد وجود تأثر بالعينين من ضعف بالبصر والمجال البصرى بالإضافة إلى وجود عطب فى العصب الدماغى الثالث المحرك للعين اليسرى ووجود عطب فى العصب السادس الدماغى فى العينين.

وبينت «الصحة» أنه خلال العملية تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أدنى مضاعفات وبعد العملية بدأ المريض بالتحسن وبدأ النظر فى التحسن مع بداية تحسن جزئى فى عصبى الدماغ الثالث والسادس والذى عادة ما يأخذ فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لكى يصل إلى نسبة شفاء عالية، مؤكدة أن حالة المريض مطمئنة وسيتم نقله من العناية المركزة إلى أحد غرف التنويم بعد استقرار حالته خلال خمسة أيام.

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يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.

كما أجرى مركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهى مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية وهى قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدا وصعوبة خلال موسم الحج.