اخبار الخليج

الرئيس الموريتانى يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم السبت، دون المزيد من التفاصيل، وكان رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، تقدم باستقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.

وسبق لولد الشيخ سيديا شغل مناصب حكومية فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من بينها الإسكان والتكوين المهنى ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة"، كما عمل ولد الشيخ بعد خروجه من الحكومة مبعوثا أمميا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتانى يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا