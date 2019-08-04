شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم السبت، دون المزيد من التفاصيل، وكان رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، تقدم باستقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.

وسبق لولد الشيخ سيديا شغل مناصب حكومية فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من بينها الإسكان والتكوين المهنى ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة"، كما عمل ولد الشيخ بعد خروجه من الحكومة مبعوثا أمميا.