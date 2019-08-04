وصول ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج، وصلت مساء السبت.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".
يذكر أن العاهل السعودي قد وجه باستضافة 200 من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا لأداء فريضة الحج.
وقد وصل حتى اليوم السبت 130 حاجا وحاجة، ومن المقرر وصول بقية الدفعات اليوم الأحد.
هذا وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين بهجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، منتصف مارس / آذار الماضي.
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