شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس علماء قيرغيزستان: برنامج ضيوف خادم الحرمين مؤتمر عالمى لتوحيد كلمة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان حبيب الله ابن نبي الدين ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة يعد مؤتمرا عالميا لاجتماع المسلمين على كلمة التوحيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأعرب حبيب الله خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام ، والبالغ عددهم 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم، الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالغ للإسلام والمسلمين .



واشار رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان إلى أن السعودية بلد أمن وأمان، وجهودها لا ينكرها إلا جاحد، وما تقدمه للمسلمين من نصرة لقضاياهم وتقديم العون والمساعدة لهم في كافة أنحاء العالم ما هو إلَّا تأكيد لاهتمامها بالمسلمين ، كما رفع شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم بالمملكة.