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شرطة عسير تضبط المتورطين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين في ذلك، الذين اتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، وقد تم بحوزتهما ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .


وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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