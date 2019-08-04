شكرا لقرائتكم خبر عن الھیئة السیاسیة لحزب "تحیا تونس" تدعو يوسف الشاھد للترشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّرت الھیئة السیاسیة لحركة تحیا تونس،المجتمعة مساء أمس السبت 2019 دعوة رئیس الحركة يوسف الشاھد للترشح للانتخابات الرئاسیة، وفق ما اورد الحزب فى بیانه.

كما دعت الحركة المجلس الوطنى الموسع للانعقاد فى دورة استثنائیة، يوم الخمیس القادم الموافق 8 أغسطس 2019 للنظر فى ذلك.

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وتسعى المعارضة التونسية، لتوجيه صفعة قوية إلى حركة النهضة – إخوان تونس- قبل انتخابات الرئاسة التونسية ، المقررعقدها فى شهر سبتمبر المقبل، بترشيح شخصية تونسية ذات شعبية كبرى فى الشارع التونسى، لتفويت فرصة على الحركة الإخوانية للوصول لمنصب الرئاسة التونسية.

وتدعم المعارضة التونسية، الدكتور عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالى، فى انتخابات الرئاسة التونسية، لما للرجل من حضور وشعبية داخل الشارع التونسى، خاصة أنه يتولى وزارة الدفاع التونسية، كما أنه بالإضافة لذلك يحظى بعدد من التزكيات البرلمانية المطلوبة.