لو طفلك مريض سمنة.. 4 حاجات مهمة لازم تشجعيه عليها

السمنة من المشاكل الصحية التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها مرض السكر والقلب والضغط وغيرها من الأمراض الأخرى، لذلك ينصح بتجنب السمنة خصوصا بين الأطفال، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح لعلاج الأطفال الذين يعانون من السمنة وفقا لما ذكره موقع everydayhealth.

ممارسة التمارين الرياضية يوميا تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم والتخلص من الوزن الزائد، لذلك شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية يوميا واختيار اللعبة المفضلة له.

بلاش أكل من الشارع

شجعى طفلك على تناول الطعام الصحى من البيت خصوصا الخضراوات والفواكه وتجنب تناول الوجبات السريعة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، فالوجبات السريعة تعمل على زيادة الوزن وتؤثر على صحة الجسم.

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خليكى فى الطبيعى

يجب أن تنصحى طفلك وتشجيعه على تجنب المشروبات الغازية والحلويات التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات والألوان الصناعية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

بلاش التليفزيون طول اليوم

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن هناك علاقة بين مشاهدة التليفزيون باستمرار وإصابة الأطفال بالسمنة، نظرا لتناول الطعام أمام التليفزيون والجلوس لفترات طويلة دون حركة أو لبذل مجهود.