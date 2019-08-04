شكرا لقرائتكم خبر عن المخيم الصيفي الثقافي.. نافذة على إبداع وصناعة العطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حرض أولياء الأمور علـى تسجيل أبنائهم للمشاركة في ورش العمل، ومن بينها التي أقيمت في المركز الثقافي بعجمان، وتضمنت مجموعة واسعة ومتنوعة من مجالات الإبداع، مثل التعرف إلى كيفية بناء الجسور، وفنون الطهي، وكذلك الأمر في الفجيرة التي شهدت مشاركة واسعة في ورشة فنون الطهي، وأبدى المشاركون مهارة عالية في التعاون مع المشرفين المختصين والطهاة المحترفين الذين أشرفوا عليها.
أتيحت للمشاركين في المركز الثقافـي بأم القيوين فرصة تعلم أساسيات صناعة العطور، ومراحلها المختلفة لإبداع عطور غنية باستخدام الزيوت العطرية ومكونات أخرى، بالإضافة إلى جلسة تأمل فنية لتزيين أنماط الماندالا واستخدام أدوات فريدة لإنشاء لوحة فنية باستخدام تقنية الرسم بالتنقيط. واستمتع المشاركون في ورشة صناعة المجوهرات برأس الخيمة، بحفر التصاميم الخاصة بهم في عظم سمك النغر ثم سكب الفضة في القوالب المجهزة لصناعة الحلي. وفي الظفرة، أقيمت ورش عمل إبداعية وفنية، وتعلم الأطفال طريقة صناعة قطع فنية باستخدام تقنيات الطباعة الشمسية القديمة. أما في مسافي، فكان للأطفال موعد مع التخيل والإبداع في ورشة كساء الدمى، وتعلموا كيفية تشكيل الدمى وكسائها عبر اختيار النسيج والمواد المناسبة.
تقام ورش العمل بالتعاون مع مركز تشكيل، و«ري آيربان استوديو»، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، والفنانة عزة القبيسي، والشيف خالد السعدي.
ويرحب المخيم الذي يقدم فعالياته مجاناً، بالفئات العمرية من 5 إلى 19 سنة من أبناء المواطنين والمقيمين.
وقالت مشاعل آل علي المدير الإبداعي لـ «ري آيربان استوديو»: من الملهم متابعة تلك الأنامل الصغيرة، والعقول النيرة للأطفال واليافعين وهم يتفاعلون مع الأدوات والعناصر التي توفرها لهم ورش العمل، ومدى قدرتهم السريعة على الاستيعاب والتنفيذ واستكشاف مهاراتهم الإبداعية، لقد صنع هؤلاء الأطفال والشباب في ورش العمل جواً مليئاً بالحماس والشغف.
تتواصل فعاليات المخيم الصيـفي الثقافي حتى بعد غد، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية الناشئة وتنميتها، ويعد المخيم ترجمـة لخطة الوزارة وأهدافها الاستراتيجية لتحفيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في العمل الثقافي، وبناء أجيال تتمتع بقدرات واسعة على التعلم والابتكار والإبداع، وتتوزع مجالات ورش العمل على 3 محاور رئيسية هي «الثقافة» و«الابتكار» و«تنمية الذات»، وتغطي مجموعة من القطاعات الفنية والمهنية والحياتية، مثل الفنون التعبيرية، والتصميم والعمارة،، وريادة الأعمال، والعلوم والتقنيات، والمهارات الحياتية والسلوكيات اليومية.
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