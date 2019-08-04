السعودية.. خدمات «5 نجوم» لضيوف الرحمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية إتمام جميع الإجراءات والاستعدادات لإنجاح الموسم، وباشرت في تنفيذ خططها المسبقة بهدف تحقيق أرقى الخدمات(تصنيف خمس نجوم) لوفود الحجاج من داخل المملكة وخارجها.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أنَّ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج بلغ، حتى الجمعة، مليوناً و516 ألفاً و101 حاج. وقالت : «إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليوناً و412 ألفاً و894 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 86 ألفاً و359 حاجاً، وعبر البحر 16 ألفاً و848 حاجاً، بزيادة 123 ألفاً و369 حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً».

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من خلال خطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية. وأشارت إلى تجنيد أكثر من 17 ألفاً من رجال الدفاع المدني، يدعمهم أكثر من 3 آلاف آلية ومعدة متطورة، علاوة على توفر 1500 متطوع لتوفير أعلى درجات السلامة للحجاج. كما أكدت المملكة جاهزية قيادات قوات أمن الحج، لتوفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لقوافل الحجاج.

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ويبلغ إجمالي عدد الكاميرات بالمشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من 5 آلاف كاميرا توفر تغطية شاملة لكل موقع يمر عليه الحجاج، مما يسهم في إدارة حركة الحشود ومراقبتها وتفتيتها إلى كتل بسيطة لتسهيل حركتهم.

وعلى المستوى الصحي رفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ. وتضع المملكة في كل عام، مئات المستشفيات والمراكز الصحية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والتي تضم آلاف الأطباء والممرضين .

وأشارت الوزارة، إلى تجهيز نحو 4 مراكز صحية توجد داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة. وكشفت عن تجهيز 6 مهابط للطائرات في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما جهزت أسطولاً من 180 سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة.

ويوفر مشروع قطار الحرمين، الذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم، وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية. ويضم المشروع 35 قطاراً و5 محطات مرتبطة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم، وتبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعداً وتصل سرعته 300 كم/‏‏س، حيث يقطع الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة. (وكالات)