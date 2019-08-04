الممثل أهم عنصر في العرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاوره: محمدو لحبيب

«مع احترامي لكل عناصر العرض، فالممثل هو الأهم في كل عرض»، بتلك الجملة يبدأ المخرج الإماراتي المبدع والأكاديمي إبراهيم سالم حواره معنا، مؤكداً منهجه الذي بدأه منذ مرحلة الطفولة والمسرح المدرسي في مدرسة حلوان الإعدادية في الشارقة سنة 1979، حين لفت انتباه المشرفين هناك، فاختاروه ليجسد دور «الراوي» في مسرحية حملت عنوان «انتصار الإسلام»، وأبان سالم آنذاك عن لغة عربية صقلتها تربية والده القرآنية له، فأعطته التميز دون عناء في الإلقاء، وإبراز مكامن الشخصية التي كان يؤديها، الشيء الذي أهّله بعد ذلك ليشارك في أول عرض جماهيري كممثل بعنوان «الله يكون في العون».

توالت نجاحات سالم بعد ذلك، واستمر اكتمال شخصية الفنان المختلف المشبع بتطلعات لا حدود لها تتخطى استكشاف موهبته، نحو تدعيمها بالدراسة الأكاديمية الجادة، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت ليعود في العام 1988 إلى الإمارات محملاً ببكالوريوس الإخراج والتمثيل، ومدفوعاً برغبة عارمة في نقل معرفته إلى المشتغلين بالمسرح من شباب بلده، ومحطماً في الوقت نفسه، للإكليشيهات النمطية في الأداء وفي الإخراج، ومسجلاً حضوراً بارزاً في مسيرة المسرح في الدولة كفنان ومثقف حقيقي.

كان حوارنا معه سريعاً لكنه مر على عدة نقاط وإشكاليات مهمة تكشف للقارئ عمق إبراهيم سالم، وسر إبداعه الإخراجي والتمثيلي اللافت للنظر في كل أعماله، وآخرها إخراجه لعرض«الساعة الرابعة» الفائز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورتها ال29، إضافة لفوزه بعدد من جوائز التمثيل في الدورة نفسها، كما تعرفنا على بعض من طريقته المختلفة في رؤية أزمات المسرح وتشخيص الحلول لها.

عرض «الساعة الرابعة» كان مغامرة مسرحية كما وصفه بعض النقاد، من حيث اعتماده أساساً على قدرات الممثل، وتوظيفه للفراغ على الخشبة، هل خشيت من تلك المغامرة في البداية؟

- أنا لست مع مصطلح المغامرة هنا، ذلك أني أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون الممثل هو كل شيء في العرض، ومع احترامي لكل عناصر العرض؛ فالممثل هو الأهم في كل عرض، وأظن أن المغامرة الحقيقية ليست في أن يعتمد العرض على الممثلين بدرجة كبيرة، بل هي تتجلى في اختيارهم أصلاً من قِبَل المخرج، فحين أختار الممثلين لا أفعل ذلك لأني أريد أي ممثلين، بل يهمني مدى إتقانهم للشخصيات بعيداً عن النمطية والإكليشيهات الثابتة لأوضاع الحالات الإنسانية، أقول لهم في البداية: ابحثوا عن هذه الشخصيات التي ستؤدونها، غوصوا في ظروفها الإنسانية، وحطموا النمطي في التعبير عن الحزن أو الفرح أو غيره من المشاعر والمواقف، وقدموا الشخصية كما هي دون تأثر بطرق معروفة مسبقاً لدى الآخرين في التعبير عن الحالات نفسها، التي تمر بها الشخصيات، وعلى هذا الأساس لم أخشَ ولم يخش الممثلون معي من تجسيد الشخصيات السيكوباتية في «الساعة الرابعة»، على العكس كان العمل ممتعاً عليها بقدر صعوبته.

العيد يطل علينا قريباً، وهو ما يطرح سؤالاً: لِمَ في رأيك يُقبل الناس على مسرح العيد بشكل مختلف تماماً عن المسرح في المناسبات والمهرجانات الأخرى؟

- ما يرجح مسرح العيد على بقية المسارح في نظري، هو الممثلون والفنانون الذين يشاركون فيه، وهناك أيضاً ذلك التراكم الثقافي الذي ارتبط بالعيد ومسرحه والذي يعتبره فرجة موثوقة، إنه ما يعزز حضوره وإقبال الناس عليه لأنهم عبر أجيال مختلفة تعودوا على أنه يقدم كوميديا صادقة وجيدة الأداء وقريبة منهم.

- صدق الأداء

هل تعتقد أن الكوميديا لا تنجح في اجتذاب الناس إلاّ باللهجات المحلية؟

- الجمهور يريد الصدق في الأداء، والكوميديا لا علاقة لها باختيار اللغة الفصحى أو اللهجة المحلية لأدائها، إنها أداء متقن أولاً وقبل كل شيء، خذ عندك مثلاً مسرحية «الساعة الرابعة»، لقد قدمت الكوميديا بلغة عربية فصحى، ونجحت في ذلك، المسألة تتعلق من وجهة نظري في إتقان الممثلين لأدوارهم، وتأديتهم لها دون نمطية ودون تكلف هذا من جهة. من جهة أخرى وبشكل عام أرى أن سبب عزوف الناس عندنا عن المسرح معظم أوقات الموسم، يعود بالأساس إلى أن مديري الفرق المسرحية فنانون وليسوا مختصين في التسويق، لذلك أطالب بأن تعين كل فرقة مدير تسويق كمسير لها، ثم علينا أ لاّ ننحصر في نوع واحد من الجمهور وهو الجمهور الناطق باللغة العربية أو باللهجات العربية المختلفة الموجودة في الدولة، بإمكاننا أن ننفتح على الجنسيات العديدة الموجودة هنا، ونقيم عروضاً بترجمات مصاحبة باللغة الإنجليزية مثلاً، عند ذاك سنضمن وجود الجمهور في معظم العروض وفي معظم أوقات السنة.

من بين الحلول المقترحة في بعض الدول العربية لإعادة الجمهور للمسرح هي عروض «الريبرتوار»، هل ترى أن ذلك ممكن التطبيق هنا في الإمارات؟

- مبدئياً العرض الجيد سيفرض نفسه سواء كان جديداً أو ضمن «الريبرتوار»، وهنا صنعنا الشيء نفسه، حين أعادت فرقة كلباء للفنون الشعبية والمسرح عرض وإنتاج مسرحية «أحمد بنت سليمان»، لكني لا أظن ذلك وحده كافياً، فكما قلت لك آنفاً إن لم يكن هناك تسويق جيد فلن نستطيع ضمان وجود الجمهور في المسرح، فالمسرح هو فن وصناعة في الوقت نفسه.

تعاملت مع الشباب في بعض أعمالك، كيف تقيم ما يعرف بمسرح الشباب؟ وما تحدياته؟

- مسرح الشباب موجود لكنه متعثر، ثمة محاولات فردية لإنجازه وتأسيسه، أما المستقبل فهو عموماً مبشر خصوصاً بعد انطلاق أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لأنها ستغير شكل المسرح وشكل علاقته بالجمهور تماماً، ذلك أنها تضم ضمن المواد التي تُدرسها مادة اسمها «إدارة الإنتاج»، وستكون دافعاً لتطوير الاحتراف وتأصيل مفهومه، وتسهيل عملية الوصول للجمهور واجتذابه ضمن أسس علمية مدروسة جداً، وستفيد الشباب ليؤسسوا لخطوات متسارعة وممنهجة وناجحة في المسرح الإماراتي.

جدل فني

إذا كان التركيز على الصورة في المسرح سيوصل الفكرة فلا مشكلة، أما إذا كانت مجرد استعراض وإبهار لا ينسجم مع المحتوى والأداء المقدم من قبل الممثلين على الخشبة فليس هناك مبرر لها حتى ولو تم تحت شعار الحداثة، وبشكل عام لا معنى ل«التغريب» في العروض إلاّ إذا كان له مبرر منطقي، وطبعاً عندنا بعض المخرجين الشباب مثل المخرج الرائع محمد العامري يشتغل على مسرح الصورة، لكنه واعٍ جداً لذلك، والصورة التي يقدمها هي مقابل موضوعي للعمل وللفكرة التي يريد تقديمها، وقد حقق نجاحاً واضحاً في ذلك.