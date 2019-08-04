عشرات القتلى من الجيش السوري بانفجار ذخائر في مطار الشعيرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفر انفجار مستودع للذخائر في مطار الشعيرات بريف حمص إلى مقتل 31 جندياً من جنود الجيش السوري والمجموعات الموالية له، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 12 شخصاً في الانفجار الذي قالت وكالة سانا الحكومية الرسمية، إنه وقع نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين». ويُعدّ مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون يدعمون قوات الجيش السوري. واستهدفت المطار ضربة صاروخية أمريكية في إبريل 2017، رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون (شمال غرب) اتّهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.

من جانب آخر، نزح 750 ألف مدني سوري من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة للطيران السوري والروسي وهجمات المجموعات المدعومة من إيران، على إدلب، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 17 سبتمبر 2018. ويتوجّه معظم النازحين الهاربين من القصف، إلى مخيمات «أطمة» و«دير حسن» و«قاح» و«كفرلوسين» شمال إدلب، والواقعة قبالة قضاء «ريحانلي» التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، فضلًا عن بساتين الزيتون ومنطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».

Advertisements

وقال محمد حلاج، مدير جمعية منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري، إن المنطقة تعرضت ل3 حملات عسكرية منذ توقيع اتفاق إدلب، وإن إجمالي عدد النازحين منها بلغ 750 ألفًا. وأوضح حلاج أنهم يخشون ارتفاع عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا. وبين أن الحاجة الأبرز اليوم للنازحين هي تأمين المأوى في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تأمينها بسبب كثافة النزوح في الفترة السابقة. كما أشار إلى وجود حاجة كبيرة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، وخاصة في المخيمات العشوائية التي بدأت في الانتشار خلال الفترة الأخيرة.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق «سوتشي»، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. ومنذ 26 إبريل/نيسان الماضي، يشن طيران النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة «خفض التصعيد» شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.(وكالات)