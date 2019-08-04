شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تهدد بخفض جديد لالتزاماتها في «النووي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده، ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن فرض عقوبات عليه، بسبب تنسيقه مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي. وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن أن ظريف تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب، لكن طهران رفضت.

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني، عن ظريف، قوله أمس السبت إن بلاده ستتخذ خطوة أخرى لتقليص التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وكانت إيران قد اتخذت خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران. وهاتان الخطوتان هما زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهي 3.67%، وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهي 300 كيلوجرام.

وقال ظريف: ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن، وأضاف: «قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذاً، فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل».

وقال ظريف في تصريح آخر أمس السبت، أوردته وكالة أنباء فارس، إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئاً يتجاوز الاتفاق.

إلى جانب ذلك نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله، إنه فخور بفرض عقوبات أمريكية عليه لدفاعه عن حقوق الشعب الإيراني.

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وفي السياق نفسه، ذكر فريق التواصل الإلكتروني، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن «الوزارة قالت إن وزارة الخارجية الإيرانية، تحت إشراف ظریف، نسقت مع الحرس الثوري الإرهابي».

وأضاف الفريق على حسابه في تويتر: وانخرطت (الخارجية الإيرانية) في نشاطات لتمويل والتأثير على الانتخابات، بعضها لصالح الحرس. كما سعت لتسهيل إطلاق سراح إرهابيين في (قوة القدس) من خلال تقديم أموال لمسؤولين قضائيين بدولة أجنبية».

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان إن «ظريف ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم». وأضاف أن «الولايات المتحدة تبعث رسالة إلى النظام الإيراني، مفادها بأن سلوكه الأخير غير مقبول بتاتاً».

ومن جهة أخرى، أفادت مجلة «نيويوركر» الأمريكية، أن ظريف، دعي الشهر الماضي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب، وسط التوتر المتصاعد بين البلدين.

وقالت المجلة نقلاً عن مصادر أمريكية وإيرانية ومصدر دبلوماسي «واسع الاطلاع»، لم تكشف هوياتها، إن السيناتور الجمهوري راند بول وبمباركة من ترامب، لعب دور الوسيط مع وزير الخارجية الإيراني. اقترح السيناتور على ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووي على ترامب شخصياً.

وأوضحت المجلة أن السيناتور العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تلقى إذناً من الرئيس ليقترح على ظريف لقاء في المكتب البيضاوي. وقالت المجلة: إن القادة الإيرانيين لم يقبلوا في نهاية الأمر بهذا اللقاء.