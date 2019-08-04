شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشارك في مخيم للمناخ بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نحو ألف شخص، غالبيتهم من الناشطين البيئيين المبتدئين، تخصيص جزء من عطلتهم الصيفية، للمشاركة في مخيم للمناخ، في شرق فرنسا، والتدرب على «تحركات جماعية» في المستقبل.

يلتئم فرنسيون من أعمار مختلفة حتى الحادي عشر من أغسطس/‏آب الجاري في كينجرزهايم (شرق فرنسا)، وسط أجواء تسودها الألفة وخفّة الروح، إلى جانب الشعور بضرورة التحرك من أجل المناخ.

وخلال المخيم الممتد على 12 يوماً، ومن تنظيم جمعيات المجتمع المدني «ألترناتيبا» و«إيه إن في -كوب 21» و«أصدقاء الأرض»، تقدّم 300 دورة تدريبية.

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