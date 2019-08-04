وزير الدفاع العراقي يبرئ ساحة قائد عسكري من تهمة «الخيانة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

نفى وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس السبت، وجود قائد خائن في الجيش العراقي، وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي: «إن التحقيق مع قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بخصوص التهم المنسوبة إليه من قبل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وقد انتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش العراقي».

وتمكنت القوات الأمنية العراقية، أمس، من إلقاء القبض على إرهابي قاتل مع تنظيم «داعش» في قضاء عنه غربي محافظة الأنبار.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 28، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في حي العبور بقضاء عنه- الأنبار».

وأضافت الخلية أن «الإرهابي كان يعمل مقاتلاً مع تنظيم «داعش» وشارك في معارك عدة ضد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير في الأنبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة/إرهاب».

وفي نينوى قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان: «إن مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 92 الفرقة 15 (قيادة عمليات نينوى) تمكنت من الوصول إلى أحد الأنفاق في ناحية العياضية بقضاء بتلعفر- الموصل».

وأضافت، أن «النفق كان يستخدم للاختباء وملاذاً آمناً للعصابات الإرهابية، وعثر بداخله على مواد غذائية وملابس للإرهابيين»، وأشارت المديرية إلى أن «مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير النفق بصورة كاملة».