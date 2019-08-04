تحديد المقاعد المخصصة للمرأة في «الوطني» قبل الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب

تحدد دواوين أصحاب السموّ حكام الإمارات، قبل الأربعاء المقبل، عدد المقاعد التي تفوز بها المرأة، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، شريطة ألا يتجاوز عدد النساء، نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة، في حال الجمع بين الانتخاب والتعيين، للوصول إلى نسبة تمثيل المرأة 50% في المجلس.

وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لـ«الخليج» عن تلقيها من عدد من دواوين الحكام، عدد المقاعد التي خُصصت للنساء، للفوز في الانتخابات، وتنتظر استكمال تلقي رسائل بقية الدواوين، تمهيداً لإعلان العدد، قبل يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم المخصص لإعلان اللجنة أولى مراحل تنفيذ برنامج الانتخابات، وهو إعلان قرارها فتح باب الترشّح، على أن يبدأ تلقي الطلبات، بدءاً من 18 أغسطس/آب، ولمدة خمسة أيام.

موضحة، إنها تعمل مع دواوين أصحــاب السموّ الحكام؛ للتعرف إلى الآليات التي تتبع في كل إمارة، بخصوص مقاعد المرأة.

وأكدت أنه وفقاً لقرار صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 1 لسنة 2019، لكل ديوان حاكم كل إمارة، الأخذ بنظام تحديد مقاعد للنساء، بالانتخابات أو عدم الأخذ به، فهو اختياري، على أن يكون للديوان الحق في التصريح بالإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء، قبل فتح باب الترشح ـ 7 أغسطس.

وأشارت إلى أن الحد الأعلى للمقاعد، الذي يستطيع حاكم كل إمارة تحديدها لفوز النساء فيها، هو مقعدان لكل من أبوظبي ودبي، ومقعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وذكرت أنه يحتسب الاحتياط لأقرب حاصلتين على أعلى الأصوات، ويكون هناك قائمة احتياط للرجال، تضم أعلى الحاصلين على أعلى الأصوات.

وأشارت إلى أن آلية فوز النساء بالمقاعد المحددة، تكون بفوز أعلى الحاصلات على الأصوات من مجموع المرشحين، مع الأخذ في الحسبان، أنه لا يطبّق نظام تحديد مقاعد النساء، إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء بالمقاعد المحددة لهن كلياً، أما في حالة فوزهن جزئياً، فيكمل عند تمثيلهم في الإمارة، ليصل إلى العدد الأقصى، وهو نسبة 50%.

وأوضحت: إن التجربة الانتخابية في دولة الإمارات، وطنية خالصة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي، وتطلعات شعبه، وتسير بشكل متدرج ومنتظم ومتوازن ومبنيّ على الدراسة المعمّقة.

من جانب آخر، تفتح مراكز تسجيل المرشحين، وعددها 9 موزعة على جميع إمارات الدولة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديداً في 18 أغسطس، أبوابها رسمياً؛ لتلقي طلبات الراغبين في الترشّح، ولمدة خمسة أيام.