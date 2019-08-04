شكرا لقرائتكم خبر عن 30 متدرباً في ورشة السينوغرافيا بكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المركز الثقافي في مدينة كلباء اختتام فعاليات ورشة السينوغرافيا التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، وذلك في إطار التحضير لاستقبال الدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي يستضيفه المركز في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

أشرف على الورشة فهد المذن (دولة الكويت)، وشارك بها أكثر من 30 متدرباً.

وشاهد أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح الأعمال الفنية التي أنجزها المتدربون، والتي عرضت في قاعة المؤتمرات بالمركز، وهي عبارة عن لوحات ومجسمات كرتونية جرى تصميمها بحيث تماثل في شكلها خشبة المسرح، وحوت بداخلها تصميمات مصغرة، بمواد وألوان مختلفة، لمناظر مسرحية، جاءت محاكية لأفكار ومنهجيات بعض المدارس الإخراجية في تشكيل الصورة المسرحية، كالواقعية والتعبيرية والعبثية.

وتوجه بورحيمة بالشكر للمذن الذي كان قد بدأ الورشة (20 يوليو) بدروس نظرية حول تاريخ فن رسم المناظر المسرحية. وكرم بورحيمة المذن والمشاركين في الورشة.

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