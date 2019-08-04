شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص رابطا جديدا لاستقبال الحجاج القطريين الراغبين فى أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إجراء جديدا من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بياناتهم، وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديدhttps:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكترونى لاستقبال طلبات القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج.
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية - التى أوردت النبأ الليلة - أن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التى قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.
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