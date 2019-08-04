شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسى: القضاء على إرهابيين اثنين فى عملية أمنية بجبال عرباطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، القضاء على إرهابيين اثنين فى عملية أمنية شنتها فى ولاية قفصة غربى البلاد.

وأشار بيان للإدارة إلى أن العملية كانت استباقية، ومشتركة بين وحدات الحرس الوطنى والجيش، وتمت على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة، تم القضاء بموجبها على عنصرين إرهابيين، مؤكدا أن العملية جرت فى منطقة جبال عرباطة فى ولاية قفصة، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع العناصر المسلحة.

من جهة أخرى، دعت الهيئة السياسية لحركة (تحيا تونس)، رئيس الحركة يوسف الشاهد "رئيس الحكومة " للترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا لبيان لها عقب اجتماعها بتون، يشار إلى أنّ عملية تقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية قد انطلقت أمس الجمعة لتتواصل حتى 9 اغسطس الجاري.