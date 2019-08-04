شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بشار الأسد تكشف: انتصرت على السرطان وانتهت رحلتى مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السورى بشار الأسد، عن انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، خلال لقاء تلفزيونى بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وظهرت السيدة الأولى فى سوريا، بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها من مرض السرطان، فى لقاء مصور مع التليفزيون السورى بعنوان "رحلة من العمر" تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض.



وقالت زوجة الأسد: "رحلتى مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، فى إجابة على سؤال حول المرحلة التى وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها.