تونس.. القضاء على إرهابيين مسلحين في عملية أمنية استباقية

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، أن القضاء على الإرهابيين كان في إطار عملية أمنية استباقية لا تزال متواصلة.
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يذكر أن العاصمة تونس، شهدت في 27 من يونيو/حزيران الماضي، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص. واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الوحدات الأمنية.
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