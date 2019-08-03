البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس الإمارات

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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، المستشار السيد علي آل هاشم المستشار الديني والقضائي لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد ال نهيان.

ولم يذكر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي أورد خبر اللقاء، في بيان عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أي تفاصيل عما دار عنه اللقاء، أو أسبابه.