استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، المستشار السيد علي آل هاشم المستشار الديني والقضائي لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد ال نهيان.
ولم يذكر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي أورد خبر اللقاء، في بيان عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أي تفاصيل عما دار عنه اللقاء، أو أسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.