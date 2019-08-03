شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان، بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق اليوم انتظره الشعب السودانى منذ الاستقلال.

وقال البرهان - فى تصريح لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت، - إن "أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته".

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وتابع "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير". وأشار إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.

وكان الوسيط الإفريقى بالسودان محمد حسن ولد لبات قد أعلن أن المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية.