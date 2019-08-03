شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مطار معيتيقة الليبى أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه عقب تعرضه لقصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (العربية) الإخبارية الليلة، بأنه تمت إعادة فتح مطار معيتيقة الليبى أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه عقب تعرضه لقذائف، ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل.
وأعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولى - على صفحتها على (فيسبوك) فى وقت سابق - إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم بعد تعرضه لقصف جوى، ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذى يعمل فى العاصمة الليبية (طرابلس).
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