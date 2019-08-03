شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 من عناصر داعش بضربات جوية عراقية بديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم،السبت، أن خمسة عناصر من تنظيم (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح خلال ضربات جوية في منطقة حمرين بديالي.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن الطيران الحربي العراقي نفذ 4 طلعات جوية ضد أهداف خلايا داعش ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن تدمير 3 أهداف ومقتل وإصابة خمسة من إرهابيي داعش.