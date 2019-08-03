رئيس وزراء موريتانيا الجديد: الرئيس كلفنى بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الموريتانى المكلف المهندس إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن الرئيس محمد ولد الغزوانى كلفه بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية؛ مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف. وأضاف ولد الشيخ سيديا - فى أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا أول (رئيس وزراء)، وتكليفه بتشكيل الحكومة - أنه سيشرع فى تجسيد رؤية الرئيس الغزوانى وبرنامجه الانتخابى المتكامل الذى "يسعى لتحقيق تطلعات جميع فئات شعبنا الأبى فى الازدهار المرتقب والأمل الموعود". وكان الرئيس الموريتانى قد كلف - فى وقت سابق اليوم - اسماعيل ولد الشيخ سيديا (البالغ من العمر 58 عاما) بتشكيل الحكومة، بعدما تقدم محمد سالم ولد البشير باستقالة حكومته للرئيس.

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