استسلام عنصرين من "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

هكاري (تركيا) / يلماز قزندي أوغلو / الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، السبت، استسلام عنصرين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن ولاية هكاري أن قوات الدرك تمكنت من إقناع العنصرين بتسليم نفسيهما في إطار الجهود المستمرة للكشف ومنع أنشطة المنظمة الانفصالية.

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وأضاف البيان أن التحقيقات مع العنصرين أظهرت أنهما انضما للمنظمة عام 1994، وأن التحقيق الجنائي مستمر معهما.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.