تركيا.. ضبط 84 مهاجرا غير نظامي في عمليتين منفصلتين

قارص (تركيا) / جنيد جليك، خليل فيدان / الخليج 365 ضبطت السلطات التركية، السبت، 84 مهاجرا غير نظامي في عمليتين منفصلتين بولايتي قارص وإزمير. وذكر مراسل الخليج 365 أن فرق أمنية ضبطت 34 مهاجرا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية في قارص أقصى شرقي البلاد. وأضاف أن المهاجرين جرى إرسالهم إلى مركز "عشق قلعة" لترحيل الأجانب بولاية أرضروم تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. Advertisements في سياق متصل، ضبطت فرق خفر السواحل بإزمير غربي البلاد 50 مهاجرا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير قانونية. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن 46 من المهاجرين المقبوض عليهم يحملون الجنسية السورية، فيما يحمل 4 منهم الجنسية الفلسطينية. وأضاف أن المهاجرين جرى إرسالهم إلى مركز إدارة الهجرة في إزمير تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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