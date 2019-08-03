إقالة قائد شرطة بغداد بعد هروب 15 سجينا شرقي العاصمة

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري قائد شرطة بغداد وأحال عددا من الضباط الى التحقيق على خلفية هروب 15 سجنيا من سجن شرقي العاصمة، بحسب مصدر أمني.

وقال أحمد خلف ضابط في الشرط برتبة نقيب للأناضول، إن "وزير الداخلية أقال قائد شرطة بغداد علي الغريري من منصبه وأحال عددا من الضباط إلى التحقيق".

وأوضح أن 15 سجينا تمكنوا في وقت سابق السبت، من الفرار من مقر احتجاز مكافحة المخدرات في مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

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وأضاف أن السجناء فروا "خلال توزيع وجبة الطعام بعد سيطرتهم على أسلحة عدد من الحراس".

ولفت خلف إلى أن عناصر الأمن تمكنوا من منع هروب بقية السجناء. موضحا أن مقر الاحتجاز يضم 70 سجينا.

وتابع أن "قوات الأمن تجري عمليات بحث عن الهاربين".

وتخضع السجون في بغداد والمحافظات خصوصا التي تضم عناصر من تنظيم "داعش" وعناصر من شبكات الاغتيالات إلى إجراءات أمنية مشددة.

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