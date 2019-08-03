الدوحة/ الخليج 365 بحث أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، المستجدات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير قطر بالرئيس الفرنسي، وفق وكالة الأنباء القطرية. Advertisements واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات. كما ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، ولم يوضح المصدر مزيدا من التفاصيل بشأن الاتصال. ويأتي الاتصال، وسط توتر بالمنطقة بين طهران وواشنطن، إذ تتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تميم وماكرون يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.