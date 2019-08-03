موريتانيا.. ولد الغزواني يعين رئيسا جديدا للحكومة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365 عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مساء السبت، رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة. وقالت وكالة الأنباء الموريتانية "بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وزيرا أول (رئيس الحكومة)". وقال الوزير الأول الجديد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن ولد الغزواني كلفه تشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف. وسبق للوزير الأول الجديد أن شغل منصب وزير الإسكان والعمران، ثم وزيرا للتكوين المهني.

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