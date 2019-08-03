عودة اثنين من البحارة الروس كانا محتجزين في ليبيا منذ 3 سنوات

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن مسؤول حكومي روسي، السبت، عودة اثنين من البحارة إلى البلاد، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية عن سيرغي فيشوف، منسق الفرع الروسي للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).

وقال فيشوف إن "لقد عاد الجميع"، بعد الإفراج عن أحدهم عام 2017.

Advertisements

وأوضحت الوكالة الروسية أنه في أواخر يونيو/حزيران 2016، تم احتجاز ناقلة نفط تحمل اسم "Temeteron" على بعد 17 ميلًا بحريًا من الساحل الليبي.

وأضافت أن ثلاثة روس كانوا ضمن الطاقم، بالإضافة إلى خمسة أوكرانيين ومواطن يوناني.

وأشارت أنه في مارس /آذار 2017، أطلق سراح 6 من أفراد الطاقم الدولي للسفينة، بينهم روسي.

ولفتت "سبوتنيك" أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حكمت محكمة طرابلس على اثنين من البحارة الروس من سفينة "تيمترون" بالسجن لـ4 سنوات و3 أشهر، بعد إدانتهم بـ"تهريب المنتجات البترولية وعبور الدولة بطريقة غير شرعية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.